快訊／新竹家具行陷火海！火舌吞噬建築 消防灌救中

新竹一處家具行陷入火海。（圖／東森新聞）





新竹一處家具行，今（13）日下午16時許發生火警意外！整棟鐵皮倉庫被火舌吞沒，梁柱陷火海，被燒到只剩骨架，現場濃煙狂竄，火勢相當猛烈。

消防局獲報後，共派遣新豐、山崎、湖口、豐田、新埔、竹北和一大車組，新工救災機器人，共15車39人前往搶救，研判現場鐵皮家具倉庫內部悶燒燃燒，出3水線射水搶救，目前持續搶救中。

消防人員到場灌救。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

不斷更新／蘇澳嚴重積水！住家水淹神明桌 民眾緊急撤離

知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提

嚴重死亡車禍！騎士直行遭撞「卡車底慘死」父悲痛發聲

