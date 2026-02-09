快訊／新竹市23歲大學生墜樓！清潔人員清晨發現「已屍僵」校方證實

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市知名國立大學今（9日）發生學生墜樓事件。（示意圖／資料照）

新竹市某知名國立大學，今（9日）凌晨發生學生墜樓事件！一名清潔人員清晨約4時許，在校園中發現從高處墜地的23歲男學生，消防局收到學校通報後，立即出勤到場。據了解，救護人員到場時，男學生已有屍僵情形，沒有明顯外傷，但雙腿有骨折，送醫宣告不治。校方證實此事，表示屬於學生個資需保密，無法透露更多細節。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

