快訊／新竹「1夜市」急宣布月底熄燈！ 國防部收回土地

生活中心／賴俊佑報導

又少了一個夜市！新竹樹林頭夜市今(14)日緊急宣布，因場地另有規劃將於1月30日熄燈，請把握最後3週的營業時間，消息一出讓在地人不捨表示「沒有夜市，好無聊」；新竹市府指出，夜市用地屬於國防部所有，已另有規劃，將另尋地點延續夜市攤商經營。

樹林頭夜市緊急宣布1月底熄燈

樹林頭夜市位於新竹北區，每週三、五開設，是許多在地人覓食去處，過去曾受到疫情衝擊暫停營運，一度還成為疫苗施打站，直到2023年10月底才重新啟用。

廣告 廣告

然而樹林頭夜市1月14日緊急宣布，將於1月30日畫下完美句點，「沒錯就在這個月底即將熄燈，場地因有另外的規劃所以臨時異動，很遺憾的要跟各位遊客說再見，很感謝大家對樹林頭夜市的支持及喜愛，最後的三週營業時間，希望大家能在支持我們的攤商老闆，一起留下美好的回憶(再見樹林頭)」。

新竹市府指出土地為國防部所有，將另尋地點設夜市。(圖／翻攝自樹林頭觀光夜市 粉專）

新竹市府將另尋地點設夜市

樹林頭夜市即將熄燈消息一出，在地人表示「新竹這規模沒有觀光夜市真的很鬧」、「沒有夜市，好無聊，雖然攤子都差不多，不知道晚餐吃什麼時，是小確幸」、「不如直接在假日花市位置，平日晚上冷清清」。

新竹市府指出，該夜市用地原屬國防部，已接獲該土地另有規畫，停車場及夜市將今年2月起停止營業，市府也積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，延續夜市經營與在地攤商發展機會。

更多三立新聞網報導

