快訊／新竹15.5度！11縣市低溫特報「跌破10度」 7地非常寒冷

中央氣象署更新對11縣市的低溫特報。（鏡報劉耀勻）

馬祖僅10.9度、新竹也下探15.5度！中央氣象署更新對11縣市的低溫特報，其中7縣市亮起橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

中央氣象署今（6日）16時35分更新低溫特報，明（7日）寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日（8日）至下週一（9日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。明日下午起至週日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

中央氣象署發布低溫資訊。（翻攝自中央氣象署官網）

非常寒冷的橙色燈號範圍含新北、基市、台北、桃園、新竹縣、宜蘭、金門有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。寒冷的黃色燈號範圍則有新竹市、苗栗、台中、花蓮有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

中央氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

各地低溫情形。（翻攝自中央氣象署官網）

據中央氣象署觀測，連江縣南竿鄉「馬祖」16時36分10.9度、金門縣烏坵鄉「烏坵」16時12.9度、新竹縣湖口鄉「國一S082K」16時23分15.5度、桃園市平鎮區「國一高架N063K」16時20分15.6度、新北市石門區「富貴角」16時20分16.1度。

更多鏡週刊報導

最強寒流要來了！週日全台急凍 台南以北下探8度「空曠處更冷」

懶人包／網爆至少欠3.4萬元 鹹酥雞365元男最新回應被揪「把現任當ATM」

高雄超商店員遭酒瓶砸頭送醫 警方依殺人未遂送辦醉婦