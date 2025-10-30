快訊／新莊3車連環撞！恐怖撞擊瞬間曝光

新莊3車連環撞事故現場。（圖／東森新聞）





新北市新莊新北大道、思源路口，今（30）日下午傳出3部車的連環車禍事故，1部貨車與2部轎車發生碰撞，其中一部轎車內更有2人受困，新北市消防局獲報派員到場，緊急將2人救出，連同另名患者一併送往醫院救治。事故發生的撞擊瞬間畫面也曝光了。

白色小客車先撞上小貨車，接著波及旁邊對向車道一部銀色小客車。（圖／東森新聞）

回顧事故發生的瞬間，一輛白色小客車行駛在雙黃線上，先撞上前方的一輛小貨車，小貨車被撞到旁邊的對向車道，又波及一輛對向車道行駛而來的銀色小客車，銀色小客車還慘被小貨車往分隔島上壓。

對向的銀色小客車慘被撞在分隔島上。（圖／東森新聞）

警方獲報到場後，在現場一部轎車內發現毒品，更發現駕駛為竊盜通緝犯，是否為毒駕釀禍，及詳細肇事原因還有待警方進一步釐清。