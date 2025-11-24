快訊／新華社：川普與習近平今晚通話！有提到台灣 談話內容曝光

國際中心／倪譽瑋報導

今（24）日晚間10時30分，中國官媒新華社發布快訊指出，中國國家主席習近平以及美國總統川普進行通話。談話提及了中美關係、烏俄局勢以及對台議題。

根據新華社報導內容，習近平指出，上個月他與美國總統川普在南韓釜山成功舉行會晤，雙方達成多項重要共識，為中美關係這艘「巨輪」校準航向、注入動力，也向國際社會釋放積極訊號。習近平表示，釜山會晤後，中美關係整體趨向穩定向好，受到兩國人民及國際社會普遍歡迎。這再度證明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是屢經實踐驗證的常識，而兩國「相互成就、共同繁榮」更是看得見、摸得著的現實。

習近平強調，雙方要維持這股良好關係，堅持正確方向，以平等、尊重、互惠的態度擴大合作清單、縮減問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係開拓新的合作空間，讓兩國人民及全球獲得更多利益。

他並重申中方在台灣議題上的原則立場，指出「台灣回歸中國」是二戰後國際秩序的重要組成部分。習近平提到，中美曾在二戰中並肩對抗法西斯與軍國主義，現在更應共同維護二戰勝利成果。

川普則表示，習近平主席是一位「偉大的領導人」。他回顧釜山會晤時，形容雙方談話「非常愉快」，並完全認同習近平對中美關係的看法。川普強調，雙方正全面落實在釜山達成的重要共識。他也提到，中國在二戰勝利中發揮重要作用，美方理解台灣問題對中國的重大意涵。

兩國元首也談及烏克蘭危機。習近平指出，中方支持一切有助和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，盡快達成一項公平、持久、具約束力的和平協議，從根源解決這場危機。

