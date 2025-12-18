快訊／新青安2.0有變數？嫌央行打房太兇？財政部全說了

財經中心／師瑞德報導

針對近期媒體報導指出「新青安2.0」將維持既有三大支柱不變，引發房貸族高度關注，財政部今（18）日發布新聞稿緊急澄清，強調相關報導內容「非財政部立場」。財政部表示，目前新青安貸款的續辦檢討作業仍在進行中，包含貸款年限、寬限期、額度上限及利息補貼等核心條件，通通都還在通盤研議，尚未定案。

一切未定！政院下令嚴格檢討 寬限期、額度恐生變？

財政部指出，現行新青安貸款方案將於民國115年（2026年）7月31日屆期，行政院長卓榮泰已明確指示，未來的續辦方案必須設定「更周延的條件」及「監管方式」。財政部目前正依據院長指示，綜合評估房市供需、金融市場狀況、民眾實際需求以及政府財政負擔等多面向因素，與相關部會滾動式檢討政策方向。

對於外界盛傳「新青安2.0」及「三大支柱」將維持不變，財政部嚴正駁斥，表示並無此事。這也意味著，未來新版青安貸款的條件，包括許多首購族最在意的「5年寬限期」、「1000萬額度」及「40年房貸」，都可能面臨調整或更嚴格的審核。

部長認證「央行打太兇」？財部喊冤：那是網友說的！

此外，針對有媒體以「財政部長認了央行打太兇」為標題進行報導，財政部也特別澄清「非莊部長發言」。財政部解釋，該報導內容其實是引述網友對央行政策及房市現況的看法，卻被移花接木成部長的立場，標題與事實嚴重不符。為避免造成市場不當預期或聯想，財政部特此澄清，以免以訛傳訛。

嚴防囤地養地 公股銀房貸優先給「這3類人」

財政部重申，青安貸款的政策初衷是支持「無自有住宅」的民眾購屋自住。財政部將持續督導公股銀行，嚴格遵守央行不動產信用管制及金管會規範，強化建築貸款管控，避免資金流向建商囤地、養地。

在資金配置上，財政部已下令公股銀行必須妥善調配資金，優先承辦「首購」、「自住」及「已承諾」之房貸案件，確保有限的銀行信用資源能真正用於民眾購屋自住，落實居住正義，穩定金融市場秩序。

