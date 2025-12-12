快訊／施虐高齡柯基犬！「模範飼主」形象崩壞 動保處出手了

記者柯美儀／台北報導

新北市驚傳虐狗事件。（圖／翻攝自Threads、新北市政府）

新北市驚傳虐狗事件！一段飼主虐打老年柯基犬的影片近日在Threads上瘋傳，只見飼主對著高齡柯基大吼並揮棍施暴，受驚的狗狗甚至被嚇得翻倒在地，慘況讓人不忍直視。飼主去年甚至還因照顧寵物獲「金飯碗」獎項被譽為「模範飼主」，如今愛狗形象完全崩壞。對此，雙北動保處回應並啟動調查。

台北市動保處表示，本案已於114年12月12日清晨接獲檢舉，並已掌握該被打柯基犬已由飼主友人昨日晚間先帶離安置於寵物旅館。目前犬隻安全。今日將派動保員至寵物旅館帶回柯基犬緊急安置並送醫檢查傷勢。後續將連繫詹先生陳述意見後，依違反動物保護法虐待傷害犬隻查處，將以從重從速處理。

新北市動保處則回應，經查確認飼主1年前已搬至台北市，當下已立即聯絡台北市動保處對該飼主家訪裁罰處置，確保動物安全，該飼主為112年前表揚其寵物連續10年都有施打狂犬病疫苗、絕育及晶片，已撤銷頭銜。

