快訊／一旁緊鄰加油站！台中家具行「陷入火海」烈焰狂噴 已延燒5鄰居

記者林意筑／台中報導

台中北屯某家具行因不明原因起火。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區驚傳火警！今（30）日上午10時許，位於天津路、崇德路口的一處家具行，因不明原因起火竄出濃濃黑煙，火勢迅速延燒，整間家具行幾乎陷入火海，烈焰不斷向外噴出，相當驚悚。由於家具行一旁就是加油站，讓附近民眾陷入恐慌，紛紛外出查看。台中市消防局獲報後，立即出動各式消防車26輛、消防人員53名前往救援，轄區警方也趕抵現場進行交通管制。

據了解，位於天津路、崇德路口的某家具行竄出黑煙後，火勢迅速延燒，造成現場多棟建物受燒，初步判斷約有5處建物遭波及，目前消防人員仍持續搶救中，目前暫時排除有人員受困。至於起火原因有待進一步調查釐清。

台中北屯某家具行陷入火海，現場烈焰狂噴。（圖／翻攝畫面）

