快訊／旅客注意！美國取消「數百班航班」未來恐持續減班

國際中心／游舒婷報導

因應美國政府關門，美國於當地時間6日晚間緊急宣布，從美東時間7日早上6時（台灣時間8日早上）開始減少多達40座機場的航班，預計取消的航班已接近500班，未來恐還會有持續的減班計畫。

受到美國政府關門影響，美發布緊急命令、暫停數百班航班。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）為減輕空管人員壓力，正分階段實施10％航班削減措施，全美多座主要機場已有數百班航班提前被取消。受影響機場多達40座名單涵蓋亞特蘭大、丹佛、達拉斯、邁阿密、紐華克、舊金山等大型機場。

根據航班追蹤網站FlightAware資料，截至週四，週五預計取消的航班已接近500班，而且數字持續攀升。受影響最多的是達美（Delta）、聯合（United）與美國航空（American Airlines）的航班。

為何有這次減班的緊急命令，美聯社報導指出，是受到政府關門影響。政府關門造成空管員無薪工作，不少人因壓力過大或必須兼職維生而請病假，使得原本就吃緊的空管人力更加不足。根據美國空中交通管制員協會，許多空管員在停擺期間被迫無薪加班，一週工作六天，幾乎沒有時間從事其他工作，只能靠請假勉強維持生活。

根據目前規劃，航班削減將於週五起正式生效，旅客週四開始收到通知， FAA將分階段執行：週五削減4%、之後增加到6%，再逐步達到10%，目前尚不清楚何時恢復正常航班。

