快訊／旅客「衝撞」高鐵落軌！列車停半小時＋倒退嚕 旅客：人生第一次

記者柯美儀／台北報導

高鐵發生旅客不明原因衝撞列車落軌事件。（示意圖／資料照）

今（13）日上午10時44分，高鐵1307車次抵達台南站時，發生旅客不明原因衝撞列車落軌事件，影響嘉義至左營區間列車運行，導致部分列車延誤。高鐵公司表示，車站立即啟動安全防護措施，並通報消防及醫護人員到場協助，目前事件已交由鐵路警察調查處理中。

不少旅客在網路上透露，受事件影響，列車一度停滯約半小時，甚至出現倒退行駛的情況。有廣播指出，「台南站正在處理旅客事宜，列車將往回行駛並換軌道通行」。

高鐵公司表示，受事件影響，高鐵1307車次後續台南至左營段運行取消，公司已安排受影響旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車也進行運轉調度，可能產生延誤，高鐵對旅客不便表示歉意。

高鐵公司指出，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客或物品掉落軌道，已投入20.5億元進行全線車站月台門工程，預計於2028年完成全線月台門設置。

