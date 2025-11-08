日籍公務員在台2度偷拍妙齡女「裙底風光」 法院裁定羈押了
記者莊淇鈞／新北報導
日本岩手縣農林水產部1名公務員佐佐木（33歲），今年（2025年）6月8日上午，北捷中山站內搭乘電動手扶梯時，發現前方女子身材火辣、雙腿纖細又穿短裙，忍不住拿了GoPro偷拍其裙底，被逮後警方依妨害性隱私送辦，7月時士林地院判刑4月，得易科罰金12萬元。豈料，不到半年，佐佐木前天（6日）再度犯案，被熱心民眾當場逮著，經警詢後再度被依妨害性隱私罪嫌送辦，士林地檢署複訊後聲請羈押。稍早前法官裁定羈押。
佐佐木擁有碩士學歷，在日本岩手縣農林水產部擔任公務員，從事農業技術相關研究，今年6月來台觀光順便考查台灣農業，犯案當月8日他原本準備回日本，拉著著行李箱搭乘捷運準備前往機場，但搭乘電動手扶梯時發現，前方妙齡女子身材姣好火辣、雙腿纖細又穿短裙，才會忍不住拿了GoPro偷拍其裙底，被妙齡女發現後報警。警方到場後查看佐佐木的GoPro，確認其偷拍犯罪行為，將其帶回派出所後坦承犯案，佐佐木經警詢後被依妨害性隱私罪嫌解送士林地檢署偵辦，檢察官複訊後認為佐佐木犯罪嫌疑重大，因此依法向法院聲請羈押。
當時法院審酌，佐佐木自稱偷拍後即將離境，足見有畏罪逃亡的可能，加上無法提出保證金，除了羈押外，即使命被告具保、限制住居，也尚不足以確保被告不會逃匿，裁定准予羈押。讓原本當天要返日的佐佐木行程泡湯。佐佐木遭羈押後，並未與被害女子達成和解。
今年7月22日士林地院裁定佐佐木以12萬元交保，並限制出境、出海8個月，7月29日一審宣判4月徒刑，可易科罰金。檢方不滿刑度過輕已提出上訴，案件仍在審理中。
豈料，佐佐木在上次偷拍犯行判決尚未定讞，昨天又在同一地點偷拍女子裙底風光，熱心民眾發現立即上前制止，最後佐佐木被壓制在地，警方趕抵後，發現犯案的又是佐佐木，並在其手機發現被害女子的裙底影像，且相簿內還藏有多張其他女性的私密照片，懷疑其偷拍行為已持續多時。
佐佐木經警詢後被依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，稍早前法官裁定羈押。警方表示，將持續追查其手機中其他潛在被害人影像。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
