快訊／日央行宣布升息1碼 利率飆至30年最高

日本央行宣布調高短期利率至0.75%。路透社資料照片



日本央行今日（12/19）宣布調高短期利率至0.75%，利率調高至30年來的最高水準。

NHK報導，日本央行在今日的貨幣政策會議上決定調高利率，將短期利率自目前的0.5%提高至0.75%，調升1碼。此乃日本央行利率1995年以來的最高水準。

據報導，日本央行預期明年薪資成長強勁，且經濟狀況持續改善，因此在19日的第二天貨幣政策會議上拍板決定調高利率。

彭博新聞紙初，日本通膨率維持在近3%，再加上美國貿易政策不確定性趨緩，且日本利率仍被視為較低，上述因素都強化日本央行升息理由。

廣告 廣告

此外，日圓走弱對生活成本壓力加劇的擔憂，也讓主張貨幣寬鬆的日本首相高市早苗在相關政策態度上有所軟化。彭博預計，日本央行明年7月會再度升息，預計明年底的利率將調高至1%。

更多太報報導

首批售中輝達H200晶片即將放行？路透：川普政府已展開內部審查

川普簽署國防授權法 含軍援台灣最高10億美元

川普部分封鎖委內瑞拉施壓馬杜洛 專家：恐成中國對台封鎖藉口