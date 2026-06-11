快訊／一日手術理賠爭議！廣邀業者研商 金管會：尚無具體結論

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財經中心／師瑞德報導

醫療科技快速演進，「一日手術」趨勢引發醫療險理賠爭議，金管會保險局昨日邀集產壽險業者召開研商會議。保險局主任秘書劉純斌會後表示，本次會議以初步聽取業者意見為主，「會中並沒有做成具體的結論」，後續將審慎研議可行方向。

住院要件跟不上醫療轉型 保戶恐求償無門

劉純斌說明，隨著醫療科技進步與照護模式轉型，國內醫療形態近年已逐步改變，「許多醫療處置已由傳統住院模式，轉向微創治療以及居家照護等新形態的醫療服務」。這樣的轉變，導致保戶接受相關醫療照護時，「可能因未符合保單目前現有有效契約所定的住院要件，無法申請相關保險給付」。

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也就是說，保戶明明接受了手術或治療，卻因為「沒有住院」而被拒於理賠門外，這正是外界對一日手術議題高度關注的核心癥結。

昨日會議僅屬初步意見交換

對於這次研商會議的結果，劉純斌坦言，「本次會議主要是初步聽取業者的意見，會中並沒有做成具體的結論。」他表示，後續金管會將審慎研議可行方向，並強調需同時兼顧四個面向：保戶的保障需求、保險制度的公平性、醫療實務的發展，以及保險業者的經營穩健，「並維護保險制度的健全發展」。

金管會官員在會後也補充，正因尚無具體結論，目前無法對外進一步說明，但承諾「只要有具體的結論，一定會跟各位做報告」。

既有保單保障是否受衝擊 金管會未正面回應

對於外界最關心的問題，若未來理賠規則調整，目前已投保的保戶權益是否受影響、金管會將如何處理既有契約？本次會後說明並未給出正面回應，顯示相關配套措施仍在研議階段。

如何在「不溯及既往」的契約原則下，同時回應新型態醫療的理賠需求，將是金管會後續最棘手的政策難題。

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