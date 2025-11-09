快訊／日本三陸近海又發生6.3強震 最大震度3級
日本東北三陸近海今（9日）當地時間下午16時54分，發生規模6.3地震，震源深度10公里，最大震度3級。另根據近日地震資料，今日同一震央已經發生10起地震。
根據日本氣象廳資訊，震央位於北緯39.4度、東經143.4度，也就是三陸近海，芮氏規模6.3，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。
震央3級地區包含青森縣八戶市、東北町、五戶町、階上町；岩手縣、宮古市、普代村、野田村、盛岡市等；宮城縣登米市、栗原市、大崎市等；山形縣中山町。
值得一提的是，這起地震已經是今日同一震央的第10起地震，若加上昨（8）日上午的2起，則是總共12起。
