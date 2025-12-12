快訊／日本再震！青森規模6.7地震 多地發海嘯注意報





日本青森縣東方外海（北緯40.9度、東經143.0度）今（12）日上午再度發生強震。當地時間11時44分（台灣時間10時44分）觀測到規模6.7地震，震源深度約20公里，北海道及東北多處均出現明顯搖晃，日本氣象廳已發布海嘯注意報。

根據氣象廳資料，本次最大震度為4，出現在渡島地方東部、膽振地方中東部、日高地方中部，以及青森縣津輕北部、三八上北、下北地區，另在岩手縣內陸南北部、秋田縣內陸北部也測得震度4。

觀測到震度3的區域則包括石狩地方南部、渡島地方西部、檜山地方、後志地方東部、膽振地方西部、日高地方東西部、十勝地方中、南部，青森縣津輕南部、岩手沿岸南北部、秋田沿岸北部及內陸南部、宮城縣北部等地。

氣象廳已對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣發布海嘯注意報，提醒沿岸民眾避免前往海邊或河口；北海道太平洋沿岸東、西部、青森縣日本海沿岸及福島縣則發布海嘯預報，持續監測後續海象變化。

