快訊／日本北海道「規模6.2大地震」 震源深度僅10公里
國際中心／倪譽瑋報導
日本北海道地震！根據日本氣象廳發布的地震資訊，當地時間13日下午4時34分，北海道的擇捉島，其東南海域（緯度：44.6N、經度：149.7E）發生規模6.2地震，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。
這起地震最大震度為2，包含根室市、標津町、別海町、白糠町；震度1的則有釧路市、厚岸町、標茶町、鶴居村等。北海道以外的青森縣八戶市、階上町也有觀測到震度1。
