快訊／日本強震上修7.6！發布「3公尺海嘯警報」 抵達時間曝

日本青森今（8）日發生7.6規模強震。（圖／氣象廳）





日本當地時間今（8）日晚間11:15分，青森縣的東方海面發生強震，規模目前上修至7.6，震央深度50公里。日本氣象廳已發布海嘯注意報，日本防災APP「NERV」也發布各地海嘯抵達時間。

根據NERV APP於當地時間23:24發表的預測顯示，目前海嘯可能在陸奧市小川源港發生，接著當地時間23:30抵達八戶港、依序於23:40抵達久慈港、宮古、於23:50抵達釜石、於00:00抵達大船渡，還有另一條海嘯方向約在當地時間23:40抵達陸奧市關根濱。

日本防災APP發布海嘯抵達時間預測。 （圖／翻攝自X）

