快訊／日本東京住宅疑現「天坑」 老翁端坐家裡被活埋

國際快訊示意圖。



日本媒體報導，位於日本東京都八王子市的一間民宅，週三（7日）發生類似「天坑」的事件，房屋內地板「突然陷落」，一時之間活埋了一名80多歲老翁，已緊急獲救送醫

報導說，當地時間週三下午約5時過後（台灣時間下午4時），警方接到一名女性撥打119報案，表示位於位於八王子市大樂寺町的一處住宅「地板塌陷，有人被活埋了」。

事故現場位於距離JR西八王子站約2公里處。朝日電視台報導，居住在屋內的一名80多歲男性一時之間被困在地板下「活埋」，不過根據警視廳消息，已經救出該名男子，送醫急救。他獲救時意識清醒，尚不知傷勢情況。

廣告 廣告

17:25發稿

17:33更新（更新活埋老翁已經獲救）

更多太報報導

運河裡也冒天坑！ 英國船屋擱淺卡在河道中

有片／曼谷市區突現天坑 吞沒電線桿、汽車「警局地基全露」驚險畫面曝光

為防範天坑事故…日本埼玉縣4工人摔落人孔蓋 3死1意識不明