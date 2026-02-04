快訊／日本氣象廳發布：今年第2號颱風「西望洋」生成

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已正式成為今年第2號颱風「西望洋」。（圖／翻攝日本氣象廳）





又有颱風生成了！根據日本氣象廳今（4）日晚間資訊，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已正式成為今年第2號颱風「西望洋」，最新路徑也曝光。

日本氣象廳指出，目前「西望洋」中心位置位於北緯9.1度、東京131.9度，以10km/h往西前進，氣壓中心1000hPa，中心附近的最大風速18m/s(35kt)，最大瞬間風速 25m/s(50kt)。

對此中央氣象署指出，「西望洋」颱風今日20時的中心位置在北緯8.9度，東經131.8度，以每小時24公里速度，向西南西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里(西北側80公里、東北側80公里、西南側80公里、東南側80公里)，十級風平均暴風半徑-公里。

