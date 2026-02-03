快訊／日本氣象廳發布：熱帶低壓菲律賓東邊生成

日本氣象廳於台灣時間今（3）日21時10分發布，有熱帶性低氣壓於菲律賓以東生成。（圖／日本氣象廳）





日本氣象廳於台灣時間今（3）日21時10分發布，有熱帶性低氣壓於菲律賓以東生成，以每小時20公里朝西北西前進，若升級將成今年第二個颱風「西望洋 Penha」。

周末天氣型態

氣象署預報員林定宜指出，周五從傍晚到晚上鋒面通過，後面有非常強的冷氣團要南下，可能會達到強烈大陸冷氣團等級以上。

受這波冷氣團影響，全台降溫有感，中部以北高溫剩13、14度，南台灣和花東也只有15、16度，一路要到下周一冷氣團減弱才會開始回溫。

氣象署預報員林定宜表示，周五晚上開始，溫度就會呈現溜滑梯一樣的往下降，一直會降到2月9日，也就是下周一的清晨，預估最冷的時刻會落在周日晚上到周一清晨，西半部地區和東北部地區，最低溫9至11度。

