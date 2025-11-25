快訊／日本熊本發生5.7極淺層地震 最大震度5強

日本熊本發生地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）





今（25）日日本熊本縣在當地時間18時01分發生芮氏規模5.7地震，震央位於熊本縣阿蘇，北緯33.0度、東經131.1度，地震震源深度為10公里，屬於極淺層地震，最大震度5強。

根據日本氣象廳資訊，這起地震最大震度5強發生在產山村，阿蘇市則是5弱，南小國町、熊本高森町、南阿蘇村、菊池市、西原村則是4級。鄰近的大分縣竹田市震度也有5弱。

在18時01分發生5.7地震後，隨後又再發生5起地震，規模最大來到3芮氏規模.3。

日本熊本地震不斷。（圖／翻攝自日本氣象廳）

