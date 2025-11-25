快訊／日本熊本縣發生「規模5.7地震」！最大震度5弱

中央氣象署指出，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加

