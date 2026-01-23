快訊／日本眾議院正式解散！2/8舉行大選

國際中心／許智超報導

今天在眾議院會議上，由議長額賀福志郎宣讀解散詔書後正式解散。

日本首相高市早苗宣布將解散眾議院，今（23）日稍早在眾議院會議上，由議長額賀福志郎宣讀解散詔書後正式解散，各黨派將開始為即將舉行的選舉進行競選活動。眾議院選舉將於27日公告，2月8日舉行投開票。



根據《NHK》報導，日本眾議院今下午1時召開全體會議，內閣官房長官木原稔用紫色袱紗包住的解散詔書，傳給眾議院議長額賀福志郎後，額賀宣讀「根據日本國憲法第7條，解散眾議院」，昭示眾議院正式解散。

日本政府隨後召開臨時內閣會議，正式決定眾議院大選日程，訂於1月27日公告，2月8日進行投開票。

這次眾議院選舉距離前次2024年10月大選相隔約2年半，而從今日解散到2月8日投開票僅16天，創下日本戰後最短選舉期間紀錄，也是自1966年12月佐藤首相解散眾議院以來，60年來首次在國會例會召開當天解散眾議院。

這次眾議院大選，眾議員應選席次共465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。

