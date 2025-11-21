快訊／日本福島「5縣市食品全解禁」食藥署廢雙證和逐批查驗即起生效

記者簡浩正／台北報導

日本福島食品管制終於走入歷史。圖為衛生福利部。（圖／資料照）

我國對日本福島5縣食品管制正式全面解禁。食藥署今(21)日傍晚公告廢止「雙證」與「逐批查驗」等措施，即日起生效，相關食品進口回歸源頭管理及一般邊境管制，意即日本政府就其限制流通的食品品項，由該國進行管制，我國食藥署於邊境依《食品安全衛生管理法》抽樣檢驗輻射。

我國針對日本福島五縣食品全面解禁後，也就是取消雙證管理、100%逐批檢驗，調整為回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致而日本禁止流通品項仍不准輸台。放眼全球國家中，只剩中國、韓國、俄羅斯仍維持限制。

2011年311福島核災後，台灣第一時間暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品，期間因應國際監測資料滾動調整。2022年政府首度大幅鬆綁，5縣多數食品改為「有條件輸入」，須附產地證明與輻射檢測證明，僅野生動物肉、菇類等高風險品項仍禁止。食藥署2024年9月再度調整，5縣農產品原則上全面開放，只要該品項未被日本列為限制流通即可輸入，並維持逐批檢驗，至於日本其他地區食品則免提交輻射檢測證明，僅需提供產地來源。

食藥署今日傍晚發布「日本食品回歸常態管理措施」新聞稿。根據國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, IAEA)公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

自 2011 年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗 27 萬餘批次，不合格率為 0 ，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」 。

在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。 目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。

