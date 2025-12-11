快訊／日本秋田縣驚傳列車脫軌！傷亡不明

▲日本秋田縣北秋田市阿仁地區的秋田內陸縱貫鐵路，12日清晨發生列車脫軌並翻覆事故。（圖／NOWnews社群中心製圖）

[NOWnews今日新聞] 來自日本最新消息，當地時間12日清晨6時50分左右，位於秋田縣北秋田市阿仁地區的秋田內陸縱貫鐵路萱草站附近，發生列車脫軌並翻覆事故。

根據《朝日新聞》報導，鐵路工作人員報警時聲稱，一度無法與列車駕駛員取得聯繫，不知事發時列車上是否有乘客。

迅速趕赴現場的警員隨後確認，車廂內有一人，當下仍有意識、能夠回應問話。消防單位則透露，列車司機受傷後已獲救。

據了解，事故原因疑似是列車在行進時，撞上一棵突然倒下的樹木，導致列車脫軌並翻覆。

