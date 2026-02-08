快訊／日本選民大幅利用提前投票 酷寒中日本國會改選投票率上升2個百分點

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。路透社



日本共同社報導，初步估計週日（8日）舉行的本次日本國會大選，投票率達56.24%，比2024年上次的投票率還高2個百分點。

週日的投票是在日本這次冬天最嚴寒的風雪之中舉行，出門投票率顯著降低，日本總務省整天持續更新的統計都比上次選舉同時低了大概2個百分點。

但是最終投票率卻比上次選舉還高。這除了顯示出日本首相高市早苗成功把自己的高民望催動成實際的選票，也是日本選民善用提前投票機制，知道天氣預報週日酷寒而提前投票。

本次的提前投票人數逾2700萬人，逾四分之一選民提前投票，提前投票人數比上次選舉暴增29%。

