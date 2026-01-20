快訊／日本阿蘇觀光直升機「強烈衝擊」後失聯 2乘客來自台灣

國際快訊示意圖。



日本熊本縣阿蘇市今日（1/20）上午發生民用直升機超過預定返航時間未歸、下落不明的情況，據傳機上除載有一名60多歲的男性機師，還有分別為41歲和36歲的兩名台籍男女乘客。

綜合日本媒體報導，當地時間上午11時許（台灣時間上午10時許），阿蘇市消防部門接獲智慧型手機「自動衝擊」系統通報，稱「偵測到強烈衝擊」。

據悉，下落不明的直升機為當地「阿蘇卡德利動物樂園」（阿蘇カドリー・ドミニオン）觀光用直升機，載有一名64歲的男性機師，以及兩名來自台灣的男女乘客，今天上午從該動物園起飛後，至今已超過預定返航時間未歸。

當地警消正前往阿蘇中岳火山口附近搜尋機體。由於車輛無法在火山口附近通行，救援人員正徒步前往當地，截至下午1時30分仍未尋獲直升機。

