快訊／日本青森外海強震「規模上修至6.9」！深度更淺 多地有感

國際中心／彭淇昀報導

日本青森縣東方外海於當地時間12日上午11時44分（台灣時間上午10時44分），再度發生規模6.7強震，震源深度約20公里，最大震度4，北海道與東北地區均有明顯震感。不過，稍早氣象廳宣布該地震規模上修至6.9，震源深度則從20公里下修至17公里。

日本青森縣東方外海12日上午11時44分發生規模6.7強震，氣象廳稍早宣布該地震規模上修至6.9。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳最初表示，12日上午11時44分（台灣時間上午10時44分），青森縣東方外海又再度發生規模6.7強震，震源深度約20公里，最大震度4，北海道與東北地區均有明顯震感。此外，氣象廳宣布第一波海嘯已抵達青森縣小川原港，並於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。氣象廳也針對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣發布「海嘯注意警報」。

更多三立新聞網報導

青森7.5強震！中國再發赴日警示 日網一面倒支持：拜託別來

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

韓國瑜笑虧李洋「奧運金牌動作慢」！網砲轟：酸言酸語還自以為幽默

冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光

