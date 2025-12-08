快訊／日本青森規模7.6巨震 政府發布海嘯警報要民眾快逃

日本氣象廳發布的12月8日青森大地震說明圖，紅色X處是震央，位於青森縣東部海域。翻攝日本氣象廳網站



日本東北青森縣東方海域週一深夜發生規模7.6超級強烈地震，當局已經發出海嘯警報，要北海道、青森縣、岩手縣的太平洋沿岸地區民眾立刻撤離。

根據日本氣象廳資料，這起巨震發生在當地時間夜間11時15分，震源深僅50公里。青森縣八戶市出現6強的最大震度，奧入瀨町與階上町出現6弱的震度。之後，分別又再發生規模5.6與3.6的餘震。

對此，日本已經對北海道太平洋岸中部、青森縣與岩手縣發布海嘯警報，預計北海道馬上會面臨3公尺海嘯，青森縣與岩手縣也即將面對3公尺海嘯。

而在北海道西部、青森縣西部與宮城縣等地區，預計也將有1公尺海嘯，同樣也正在抵達中。

