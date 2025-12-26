快訊／日本靜岡爆攻擊案 男子持刀闖工廠砍傷15人、當場被捕

國際快訊示意圖。



日本靜岡縣三島市一間橡膠工廠26日發生攻擊案，一名男子闖進工廠，持刀殺傷15人，還潑灑不明液體。獲報趕往現場的警方已依殺人未遂罪嫌逮捕男子，正調查案件詳情。

綜合日媒報導，當地時間下午4點半左右接獲「橫濱橡膠三島工場」的工廠人員報案，稱「有人拿刀刺傷了5、6人，還潑灑液體」。

根據靜岡縣警及消防隊，累計受傷者共15人，其中6人送醫、有重傷可能，8人於現場接受治療，所有傷者皆意識清楚。

15名傷者中，8人被刀刺傷，6人據稱被不明液體潑灑受傷。

作案犯嫌、自稱住在三島市的38歲男子小山雅貴，被警方以殺人未遂罪當場逮捕。警方表示，接獲「犯人作案時戴著防毒面具」的線報，正進一步調查。

工廠人員不願對此案置評。

在附近開店的一名60多歲女子說，下午剛過4點半後，看到幾輛警車和救護車駛入工廠，還和客人討論「不知道發生了什麼事」。

女子說，警車和消防車不斷進出，周圍也拉起封鎖線，氣氛十分緊張，之後從友人傳來的郵件得知有案件發生。她說：「聽到發生這種案件很驚訝，因為工廠員工跟平常一樣平靜地走出工廠。我不知道是否有什麼糾紛，但幸好嫌疑人被逮捕了。」

