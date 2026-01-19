快訊／日本首相高市早苗宣布23日解散國會 閃電戰提前大選

日本首相高市早苗1月19日傍晚在首相官邸召開記者會，正式宣布將解國會提前舉行大選。翻攝 YouTube



日本首相高市早苗週一（19日）傍晚在首相官邸召開記者會，正式宣布將解散國會，提前大選。這是高市早苗賭上目前內閣高人氣的冒險行動，如果賭贏，這位日本史上第一位女性首相可望長期鞏固政權，推動刺激經濟發展的擴張性方針。

一如先前報導，高市早苗宣布她將在本週五（23日）日本眾議院例行會期開議時，正式提出解散國會重新大選。高市早苗說，她希望能藉這次的選舉，獲得日本民眾授權，以支持她要堆動的政府支出與其他改革方案。

她說：「高市早苗是否適合擔任內閣總理大臣，應由身為主權者的國民來決定。要讓日本列島變得強韌且富饒，現在若不著手進行就來不及了。」她並強調：「是否願意將國家經營的重任託付給我？我希望由國民各位直接做出判斷。」

《每日新聞》報導，關於具體的投票時程，目前正朝向「1月27日公告候選人、2月8日投開票」為核心進行調整。如此一來，從解散到投開票僅歷時 16 天，將成為日本二戰結束後史上最短的「超短期決戰」。

