快訊／日本首相高市早苗重申對台海立場：期待對話和平解決

日本首相高市早苗於今（15日）在參議院預算委員會上，針對區域外交與國內經濟政策做出回應。在備受關注的中國與台灣關係議題上，高市首相明確地對國會表示，日本政府的立場一貫且堅定，那就是對於中台關係「期待透過對話達成和平解決」。這番話重申了日本在台海問題上，並無意改變既有的外交基調。

綜合日媒報導，今天這場委員會質詢不僅涉及外交安全，更深入探討了民眾最關心的生活議題。高市首相將焦點轉向內政，展現了其內閣致力於解決物價高漲與薪資停滯的決心。

高市首相如何確保能實現超越物價上漲的實質加薪？

面對國內業者與勞工普遍感受到壓力，高市首相強調，其內閣將採取比過去任何一屆政府都更加徹底的措施，來整備讓事業單位能夠持續性加薪的環境。她承諾在下一年度的預算編列中，會盡最大努力，讓廣大民眾都能享受到超過物價上漲幅度的加薪成果。

然而，對於前政府曾提出的「最低工資全國平均時薪1,500日圓」目標，高市首相則顯得相對謹慎，她表示不應該讓國家單方面設定目標，而將所有負擔都推給業者。為此，她對於勞資雙方所盼望的政勞資意見交換會議持正面態度，承諾將視勞資協商的進度，在適當時機由她本人親自出席，以進一步凝聚社會對加薪的氣氛。

提高「年薪之壁」門檻，真能消除國民「不願多工作」的現象嗎？

在提升勞動參與率與解決「年薪之壁」的所得稅問題上，高市首相透露了執政黨在稅制調查會中的最新進展。她證實，關於提高所得稅非課稅門檻，目前已討論到將課稅最低門檻提高至年收入168萬日圓的階段。

高市首相雖未給出具體的實施時間，但她表明政府目標是希望「消除不願多工作的現象，增加國民的實質收入」，這方面的方向與在野黨的訴求是一致的。她進一步說明，目前正處於深入討論的關鍵階段，以確定如何調整扣除額的結構，才能將減稅的效益精準地傳遞到各個不同的所得階層。

最後，在被問及眾議院議員席次削減法案時，高市首相強調這是政府作為「自我節制改革」的重要一環，但對於該法案在會期結束前的最終處理方式，她表示審議的權責應交由國會來決定。而針對外界對2025年度追加預算案可能影響財政紀律的擔憂，首相則呼籲外界能用中長期的眼光來觀察，並指出這份預算是「念著對下一代的責任」來編列的，預計明年就會看到重大進展。

