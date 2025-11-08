快訊／日本「完全制霸」歌手驚傳逝世！享年42歲 家屬證實：將關閉社群

娛樂中心／綜合報導

日本連霸的饒舌歌手晋平太驚傳逝世（圖／翻攝自X平台 @shinpeita）

日本連霸的饒舌歌手晋平太驚傳逝世，享年42歲。晋平太的家屬今（8）日於X發文，宣布晋平太已離世。不過文中並未提及晋平太的死因，但是在2023年底時晋平太就曾在X連發貼文公告，因身體狀況欠佳將暫停現場演出活動。怎料如今竟傳出噩耗。

日本連霸的知名饒舌歌手晋平太驚傳逝世（圖／翻攝自X平台 @shinpeita）

晋平太在2023年11月於X連發3篇文章，表示自己因身體狀況不佳而辭去原定的演出，同時因需要靜養，將暫停演出活動，對於粉絲感到相當抱歉。而近日在日本饒舌圈就傳出，晋平太已經過世的遺憾消息。

今日晋平太的家屬貼文證實了這項消息，衷心感謝所有支持晋平太的人以及一路聲援他的粉絲，至於喪禮方面，家屬在訃告中透露僅開放近親參加，盼外界多多諒解。「熱愛嘻哈的晋平太已傾注全力，走完了他的人生，若他的言語與想法，能在各位心中留下任何一點漣漪，對遺族來說是無比欣慰。」

晋平太的家屬發訃文證實這個消息（圖／翻攝自X平台 @shinpeita）

最後，家屬也在訃告中宣布，晋平太的X官方帳號，在停止更新後，將很快在近期內關閉，並且再次向外界致謝：「再一次對一直以來給予的溫暖支持，表達深深的感謝，真的非常感謝。」，晋平太於1983年1月10日出生於東京都，埼玉縣長大，2010年起在饒舌比賽「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）達成二連霸，2017年曾在朝日電視台節目《Freestyle Dungeon》中達成節目史上首次的完全制霸，連續擊敗了サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T-Pablow、R-指定、般若等知名饒舌歌手。

