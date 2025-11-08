快訊／日本「完全制霸」歌手驚傳逝世！享年42歲 家屬證實：將關閉社群
娛樂中心／綜合報導
日本連霸的饒舌歌手晋平太驚傳逝世，享年42歲。晋平太的家屬今（8）日於X發文，宣布晋平太已離世。不過文中並未提及晋平太的死因，但是在2023年底時晋平太就曾在X連發貼文公告，因身體狀況欠佳將暫停現場演出活動。怎料如今竟傳出噩耗。
晋平太在2023年11月於X連發3篇文章，表示自己因身體狀況不佳而辭去原定的演出，同時因需要靜養，將暫停演出活動，對於粉絲感到相當抱歉。而近日在日本饒舌圈就傳出，晋平太已經過世的遺憾消息。
今日晋平太的家屬貼文證實了這項消息，衷心感謝所有支持晋平太的人以及一路聲援他的粉絲，至於喪禮方面，家屬在訃告中透露僅開放近親參加，盼外界多多諒解。「熱愛嘻哈的晋平太已傾注全力，走完了他的人生，若他的言語與想法，能在各位心中留下任何一點漣漪，對遺族來說是無比欣慰。」
最後，家屬也在訃告中宣布，晋平太的X官方帳號，在停止更新後，將很快在近期內關閉，並且再次向外界致謝：「再一次對一直以來給予的溫暖支持，表達深深的感謝，真的非常感謝。」，晋平太於1983年1月10日出生於東京都，埼玉縣長大，2010年起在饒舌比賽「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）達成二連霸，2017年曾在朝日電視台節目《Freestyle Dungeon》中達成節目史上首次的完全制霸，連續擊敗了サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T-Pablow、R-指定、般若等知名饒舌歌手。
更多三立新聞網報導
北一女神「懶得修圖」曬出真實辣照！細肩帶洋裝大解放 網讚：原圖更兇
李多慧感性發文！來台第3年回顧告白 預告明年驚喜挑戰：謝謝台灣
謝侑芯案最新進展！家屬委託律師出手 要求警方全面調取五星級飯店監控
陳零九閃兵影響副業喊卡！5年潮牌結束收攤 曾營業額破千萬成泡影
其他人也在看
新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲
新／日本饒舌歌手晋平太過世 享年42歲EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
11/8【謝謝小戴】台灣羽球球后 #戴資穎 高掛球拍｜世界球王、球后留言祝福｜小戴爸爸親曝下一步...｜凱基證券運動Studio
#小資金大未來 #凱基證券 #AI助理 立即下載隨身e策略APP▶https://kgis.tw/4xv3gl ▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 9 小時前
日本饒舌歌手晋平太逝世！家屬心碎發訃告證實 享年42歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導日本饒舌界歌手晋平太的家屬今（8）日在X上發文，沉痛宣布晋平太已於日前離世，享年42歲。文中並未提及確切死因，消息曝光...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
虛擬資產專區首度登上金博會 (圖)
中華民國虛擬通貨商業同業公會於台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」。中央社 ・ 13 小時前
不倒騎士抵台南 展現生命韌性
記者王勗∕台南報導 台灣抗癌協會主辦「不倒騎士」公益單車環島隊伍八日抵達台南，南市府…中華日報 ・ 7 小時前
荷總理：中國同意安世恢復晶片出口
荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）7日在巴西舉行的氣候峰會場邊指出，中國同意安世半導體在中國工廠恢復晶片外銷。中時財經即時 ・ 12 小時前
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。中央社 ・ 11 小時前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 10 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。民視 ・ 10 小時前
南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽
（中央社記者鄭維真南投8日電）南投縣第73屆全縣運動會有1萬3557名選手及隊職員參加，今天正式展開，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚114年全國運動會中為南投爭光的選手與教練。中央社 ・ 11 小時前
預計2026完工 國家軍事博物館吊運武器實體展品入館
座落於台北市大直、興建中的國家軍事博物館，日前由國家軍事博物館籌備處執行大型裝備文物的吊運入館作業，作業順利完成，6大常設展廳的共16項實體大型裝備已全數進場定位，籌建工程進入新階段。中天新聞網 ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前