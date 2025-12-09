快訊／日本7.6強震餘震不斷！賴清德日文喊話：台日互相扶持

總統賴清德。（圖／總統府提供）





日本青森縣東方外海昨（8日）深夜發生規模7.6強震，震源深度約44公里，強烈搖晃造成當地多處災情。地震後餘震頻繁，台灣時間今（9日）上午再度觀測到規模5.1餘震，震源深度約30公里，地震活動持續受到外界關注。

對於日本地震造成的影響，總統賴清德今於臉書發文，向日本民眾致上關心與慰問。他表示，對於青森縣外海地震造成的災情，向所有受影響的居民表達誠摯慰問。

賴清德強調，台灣與日本在面對災難時向來互相扶持，台灣已準備好在需要時提供協助，並祈願當地民眾平安、生活早日回復正常。

賴清德也以日文同步向日本民眾傳達心意，表示台日兩國在每次災害中都彼此支持，並祝願所有受影響的居民平安無事，期盼能早日恢復日常生活。

