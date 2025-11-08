快訊／日本JR新庄站驚見熊闖入 民眾驚逃、山形新幹線全線停駛
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
連地鐵站也有野熊闖入！日本山形縣新庄市今（8）日下午2時30分左右發生熊闖入地鐵事件，一頭野生熊闖入JR新庄站內，嚇得現場民眾紛紛驚逃，所幸未造成人員傷亡，目前山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛，新庄站出發的列車也都延遲或暫停運行。而山形縣警方獲報後，急忙到場協助，正評估是否已設置陷阱的方式捕捉。
據綜合《共同社》及《山形放送》等日媒報導，事件發生於今日下午2時30分左右，JR新庄站工作人員在車庫中發現一頭野生熊隻，急忙報警求助；而警方獲報到場後，正考慮是否已設陷阱的方式捕捉。
目前山形新幹線與奧羽線等在來線受此影響，均停止運行，新庄站發出的所有列車也都延誤或暫停發車。
