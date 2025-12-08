快訊／日本Pocky緊急召回「600萬件商品」 台灣格力高回應了

日本知名零食大廠江崎固力果今（8）日宣布，將自主回收約600萬件巧克力產品，包含超人氣的「Pocky巧克力棒」。（圖／翻攝自江崎固力果官網）





日本知名零食大廠江崎固力果今（8）日宣布，將自主回收約600萬件巧克力產品，包含超人氣的「Pocky巧克力棒」，原因是原料可可豆與香辛料一起存放時，香辛料的氣味轉移到了可可豆上，但固力果強調，並無食用安全問題。對此「Glico 格力高台灣」也在臉書發表聲明回應。

綜合日媒報導，被回收的產品共有20個品項、約600萬個，包括Pocky巧克力（ポッキーチョコレート）、冬之即溶Pocky（冬のくちどけポッキー）、神戶烘焙巧克力之芳醇可可（神戸ローストショコラ＜芳醇カカオ＞）、精神平衡巧克力GABA（Mental Balance Chocolate GABA）、LIBERA等。

固力果表示，10月時有消費者反映「味道和平常不一樣」，展開調查後，發現巧克力產品的主要原料「可可豆」，曾暫時與香辛料存放在同一個地方，香辛料的氣味因此轉移到可可豆上，導致風味改變，並無食用安全問題。

對此Glico 格力高台灣發文表示，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

Glico 格力高台灣聲明全文

日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收。這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。

格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

台灣受影響批次產品資訊如下：

【產品品名｜Pocky百奇 冬季限定巧克力棒】

【條碼｜4901005010529】

【賞味期限(有效期限)｜2026.6】

若您購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007，我們很樂意為您服務。

* 格力高台灣客服中心服務時間：週一～週五 9:00-18:00（國定例假日、春節、不可抗力因素台北市政府發佈不上班之情況則不提供服務。）

