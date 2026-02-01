快訊／日男星傳食道癌離世！享壽63歲 妻子悲痛證實死訊：心快撕裂了

新北市 / 綜合報導 天王周杰倫學生時期的愛店淡水文化阿給，在地飄香近50年，加上周董加持，吸引不少饕客朝聖。不過，業者卻突然宣布將暫停營業！老闆娘透露，下一代理念不合，所以未來決定分家經營，雖然還沒確定店址，但一樣會選在淡水一帶；而目前店裡還有庫存，不少人趁著週末趕在他賣完、拉下鐵門前，前往嚐鮮。哎唷不錯哦這個好吃哦，冷天來碗熱呼呼魚丸湯阿給，是天王周杰倫學生時期最愛，淡水名店文化阿給，在地飄香近50年，還推出周董套餐吸引粉絲。周杰倫更曾在演唱會上，笑說欸頭家招牌照片真的不好看，拜託啦幫我換掉啦，粉絲呢很聽話馬上實現願望，多虧天王幽默宣傳，讓店家名氣更上層樓，不過他們卻宣布將暫停營業。阿給第二代老闆娘王小姐說：「就把它結束掉，然後各自，小朋友各自，我們老的都要退休了，就小朋友各自去發展，還有進貨的冬粉，所以一定要處理完，然後才能休息，如果過年還賣不完就初三開始。」老闆娘無奈透露，下一代手足理念不合，想法經營策略分歧，最終彼此決定單飛，未來將分家成兩間店面。阿給第二代老闆娘王小姐VS.記者說：「休息一陣子，看你要找店面，要幹嘛還是要處理啊，(大家會就是給你們加油打氣之類嗎)，會啊，會啊，都會問啊，說你們消息好靈通哦。」消息一出，饕客都很不捨，今日一早店內坐滿滿，除了品嚐美味阿給，也有人帶小孩，尋找自己的學生記憶。民眾VS.記者說：「我念淡江大學，剛好帶家人來淡水走一走，然後順便過來就來吃一下這樣，(所以算是一個懷舊的味道)，對，對，對，對，就不知道之後還吃不吃得到這樣。」民眾VS.記者說：「差不多半年會來吃一次，我是板橋那邊過來的，(暫停營業有一點點可惜)，對，對，對，我們還有買回去給孩子吃的。」不過老闆娘說，未來選址還是會在淡水，但目前仍在觀望店面，預計3到4月重新開張，想品嚐美味的饕客只能再等等。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前 ・ 5 則留言