快訊／日議員再問台灣有事 高市早苗：盼透過對話和平解決

高市早苗表示，應和平解決台海爭端。圖為日本首相高市早苗。共同社/美聯社資料照



據日媒今天（12/15）報導，日本首相高市早苗今天出席參議院預算委員會，說明多項國政議題，包括年收入之壁、薪資調升，以及議員削減法案等，另外，由於近來日中關係惡化，日本參議員再度詢問台灣有事的立場，對此，高市表示：「應透過對話和平解決。」

據共同社報導，日本首相高市早苗今天出席參議院預算委員會，日本共產黨參議員山添拓再度針對「台灣有事」質詢，強調高市的發言，可能為日本自衛隊介入台海戰事背書，高市回應：「應透過對話和平解決，這是日本政府的一貫立場。」

也有議員關心「年收入之壁」議題，即所得稅的減免門檻，對此，高市表示：「目前仍在協商中，但可能會將門檻提高至168萬日圓。」

有關民眾關心的物價上升，高市強調：「政府的角色，是創造薪資能夠提高的環境」、「明年的預算編列，希望讓更多人的薪資成長，超越物價上漲的程度。」

另外，有關自民黨與日本維新會，提出的眾議院議員定額削減法案，高市僅說道：「以首相的立場而言，暫不表示看法。」

