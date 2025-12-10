快訊／早就是列管名單！國2女教室吸喪屍菸彈 學校首發聲：吸電子菸

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市某國中8年級學生在課堂上吸食喪屍菸彈，吸毒後反應嚇壞目擊學生。（示意圖／翻攝自pixabay）

桃園某國中8年級女學生，8日接連在教室吸食「喪屍菸彈」，出現全身顫抖、再呈現 S 形步態等詭異行為，最後還倒在其他班級教室，不少女學生毒癮發作過程，嚇到大哭。據了解，女學生今年6到9月因菸毒酒，就已經是春暉專案的列管對象，如今又直接將毒品帶入教室，校園安全問題引發關注。該校今（10日）也緊急發聲明，但卻以「電子菸」帶過，被網友批根本是避重就輕。

桃園市議員黃瓊慧今日再次表示，該名女同學在校內赫赫有名，也是今年春暉輔導專案，因為濫用藥品而遭到列管的學生，這次在校內公然使用依托咪酯，怒批「學校卻沒有任何處置，實在缺乏警覺心。」

黃瓊慧說，女學生今年6到9月為春暉輔導個案，但輔導期過後採驗尿液為陰性後，已解除列管，目前已由家長協助請假一週，暫不到校。

校方今日針對事件說明。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

黃瓊慧也在留言處貼出校方的最新聲明，但卻僅以「電子菸」帶過；校方表示事發後，隨即進行校安通報及法定通報，針該名學生實施告誡同時通知家長到校，後讀該生將依學生獎懲實施要懲處處及進行輔導與教育，後續會再釐清電子菸油成份。

校方指出，為穩定同學情緒，輔等室與學務處已針對相關班級進行事件之補導及室等，輔導室亦將持續提供學生個別及團體之輔導與協助。

校方也呼籲，全校師生與家長勿在校內外或社群媒體上臆測、討論或散布未經證實的訊息，學生若仍感到不安，可以直撥輔導室尋求協助。

