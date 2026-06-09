快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
財經中心／倪譽瑋報導
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
本日美股有重要數據，美國4月商品與服務貿易收支公布，美國人口普查局與經濟分析局數據顯示，4月出口總額達3271億美元、進口總額達3830億美元，4月貿易逆差為559億美元（市場預期為561億美元），較3月的566億美元減少。地緣政治上，以色列和伊朗自4月停火以來首度交火，美國總統川普出面要求兩國停止後，目前雙方已停止敵對行動。
個股消息則有，鎖定銀髮經濟房地產商Welltower，宣布2026年第二季開始，季度普通股的股息將提高15％，被解讀為管理層看好前景的指標；另外，黃仁勳在蘋果全球開發者大會（WWDC）期間受訪，坦承輝達在「行動裝置」方面沒有特別出色，但高通「做得非常好」，他更直接喊話要買高通的股票。
美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲208.71點或0.41%、標普500指數上漲40.55點或0.55%、那斯達克綜合指數上漲191.01點或0.74%、費城半導體指數上漲286.96點或2.22%。
明星個股方面，輝達（NVDA）上漲2.06美元或0.99%；指標美股蘋果（AAPL）下跌2.45美元或0.81%。另外，高通（QCOM）下跌2.23美元或1.02%、Welltower（WELL）上漲0.95美元或0.48%。
數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主
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台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
中東局勢又變天、晶片股重挫！美股盤中齊跳水 那指一度挫逾4%
美股主要指數周二 (9 日) 盤中全面走低，科技股與晶片股賣壓再度湧現，拖累主要指數大幅下挫。隨著投資人持續獲利了結今年以來漲幅驚人的 AI 概念股，加上美國總統川普對伊朗發出強硬警告，市場對中東衝突再度升級的擔憂升溫，進一步打擊
「亞股閃崩」黃仁勳開金口！他「一句話」籲股民別怕
財經中心／李明融報導受到美股費半指數週五暴跌10%、台積電ADR跳水近6.7%的猛烈衝擊，全球金融市場掀起海嘯。台日韓等國亞洲股市今（8日）開盤後一片愁雲慘霧，台股盤中更一度慘摔近2700點，最低觸及42376點，上市公司總市值一口氣蒸發近9兆元，直接刷新台股史上盤中最大跌點紀錄！面對這場史詩級的亞股大閃崩，目前人在南韓的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度對此發聲，他用充滿信心的一句話安撫股民，直言大家此時反而應該感到高興，因為現在正是「趁折扣價買進股票」的絕佳時機。
台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
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新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
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外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
受到美股上週五重挫影響，尤其費城半導體指數暴跌逾10%，引爆全球科技股賣壓，台股8日上演「黑色星期一」行情，終場崩跌逾1500點，投資人關注本周台股盤勢。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（9）日開盤前在臉書以「台股跌又當機！乾爹來救我」為題分享，8日早盤狂殺近2700點，他搶股票搶到APP差點當機；他也點出，南亞科（2408）等記憶體股「從地板彈起」的動作值......
38萬散戶QQ了！6月以來進場台股今慘淪住套房 分析師教戰
38萬散戶QQ了！台股今（8日）早受美股拖累一度暴跌近2700點，據台灣證交所資料顯示，有交易人數上周五（5日）來到223.1萬人創史上第二高，6月以來新增38萬散戶看好台股進場，不料一場風雲急變「豬羊變色」，只好暫時慘淪「住套房」，不過台新投顧總經理黃文清今早受訪表示，美股暴跌只是乘離過大後的技術性修正，尚難判定聯準會將升息，投資人不必過度恐慌。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
4檔股今被限速！妖股6天跌近60%吞25分撮合 全部關到6月23日
本次新增4檔處置股，皆因近期股價波動異常或成交量明顯放大，符合公布注意交易資訊及處置條件，因此依規定採取分盤交易措施。證交所與櫃買中心昨（8）日公布最新處置股名單，共有來億-KY（6890）、好德（3114）、振發（5426）及尚茂（8291）等4檔個股遭列入處置交易，自今（9）日起至6月23日止。其中近期上演從24根漲停到連吞跌停戲碼的妖股尚茂，因近6個營業日股價重挫59.8%，遭祭出最嚴格的25分鐘人工撮合措施。其餘來億-KY、好德及振發則採5分鐘分盤集合競價交易。
市場恐慌過頭了？摩根大通：美股回檔恐短而急 長期多頭格局未變
儘管近期市場對美股估值過高及升息風險的擔憂升溫，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 認為，美股漲勢仍有進一步上行空間，企業獲利持續成長將成為支撐股市的關鍵力量，即使未來出現回檔，預料也將
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美股4大指數全下跌，亞股昨（8）日也面臨黑色星期一，一度重挫近2,700點。團購電商名人「486先生」陳延昶昨日分享，自己搭計程車上班，結果一上車司機第一句就是，「今天股市崩盤了」之後還興高采烈的講說跌快3千了，應該還會繼續跌，讓486先生直接反問，「股票跌你是在爽什麼」？
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
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