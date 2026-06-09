快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」

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財經中心／倪譽瑋報導

美國4月的貿易逆差，有較3月減少數億。（示意圖／翻攝自pixabay）

上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。

本日美股有重要數據，美國4月商品與服務貿易收支公布，美國人口普查局與經濟分析局數據顯示，4月出口總額達3271億美元、進口總額達3830億美元，4月貿易逆差為559億美元（市場預期為561億美元），較3月的566億美元減少。地緣政治上，以色列和伊朗自4月停火以來首度交火，美國總統川普出面要求兩國停止後，目前雙方已停止敵對行動。

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個股消息則有，鎖定銀髮經濟房地產商Welltower，宣布2026年第二季開始，季度普通股的股息將提高15％，被解讀為管理層看好前景的指標；另外，黃仁勳在蘋果全球開發者大會（WWDC）期間受訪，坦承輝達在「行動裝置」方面沒有特別出色，但高通「做得非常好」，他更直接喊話要買高通的股票。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲208.71點或0.41%、標普500指數上漲40.55點或0.55%、那斯達克綜合指數上漲191.01點或0.74%、費城半導體指數上漲286.96點或2.22%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲2.06美元或0.99%；指標美股蘋果（AAPL）下跌2.45美元或0.81%。另外，高通（QCOM）下跌2.23美元或1.02%、Welltower（WELL）上漲0.95美元或0.48%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

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