快訊／明天「7縣市山區」達停班課標準 最新雨量預測出爐

記者蔣季容／台北報導

中央氣象署最新雨量預報。（圖／氣象署）

受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台降雨顯著，根據中央氣象署最新雨量預報，今（9）日20時至10日20時雨量預測，共7縣市山區達停班課標準。不過是否停班課，仍由各地方政府發布。

根據氣象署9日20時至10日20時雨量預測，共7縣市山區達停班課標準，包括新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。

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氣象署提醒，明日滯留鋒面及西南風影響，有短延時強降雨；台灣中南部地區及東部、東南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨。

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