快訊／明明有賺錢！美股開盤「世界級大品牌」仍暴跌破6％

財經中心／倪譽瑋報導

迪士尼在樂園收益表現亮眼，不過娛樂事業就面臨壓力。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

上個交易日美股四大指數同步下挫，貴金屬價格也走弱，似乎陷入陰霾。不過也有個股好消息，華特迪士尼公司（Walt Disney Company）公布財報，營收增加但娛樂事業獲利下滑；還有甲骨文（Oracle）計畫籌措500億美元，擴張雲端基礎設施。今（2）日美股開盤，迪士尼一度下跌6.76%。

美國總統川普提名的下屆聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）被視為偏鷹派人選，市場持續消化消息面影響。另外，貴金屬市場出現有史以來最劇烈的崩盤之一，現貨白銀價格一度跌到每盎司71.28美元左右；金價30日也一度暴跌9.83％，創10幾年來最大單日跌幅。

廣告 廣告

個股方面，迪士尼公布2026會計年度第一季 (12/27止) 財報，營收約259.8億美元優於市場預期，樂園營收上升、串流業務單季營業利益年增72％，但在「娛樂事業」上獲利下滑。另外，甲骨文宣布，計畫籌措500億美元資金擴充產能，以滿足雲端基礎設施需求，預計通過發行與股權掛鉤的證券、普通股，還有一次性發行債券籌集資金。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌9.63點或0.02%、標普500指數下跌8.88點或0.13%、那斯達克綜合指數下跌49.46點或0.21%、費城半導體指數上漲46.02點或0.58%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌4.26美元或2.23%；指標美股蘋果（AAPL）上漲3.20美元或1.23%。另外，迪士尼（DIS）下跌7.59美元或6.76%、甲骨文（ORCL）上漲3.18 美元或1.93%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

韓國「大學畢業生起薪」遠超台灣41％！3產業更贏逾100％

李貞秀注意！「這些民代」不放棄中國籍全遭解職

淡出演藝圈多年後病逝 袁惟仁「來台見這位大咖」成最後貼文

日本滑雪場出人命！22歲女遭纜車拖行「吊在空中吹寒風」慘死

