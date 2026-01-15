快訊／明知紅色警戒卻不撤離還「浮報人數」騙縣府 光復鄉長收押禁見

社會中心／陳佳鈴報導

光復鄉長林清水及公所團隊，明知已發布紅色警戒，不僅未積極執行強制撤離，甚至涉嫌在報表中「浮報」撤離人數欺瞞上級。（圖／翻攝畫面）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖去年9月潰堤溢流，造成19人死亡、5人失聯的重大慘劇。檢調深入追查發現，這起天災背後竟藏著驚人人禍！光復鄉長林清水及公所團隊，明知已發布紅色警戒，不僅未積極執行強制撤離，甚至涉嫌在報表中「浮報」撤離人數欺瞞上級。花蓮地檢署昨（14）日發動大規模搜索，訊後認為林清水涉嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，花蓮地院今（15）日裁准。

檢方調查指出，農業部林業及自然保育署花蓮分署早在去年9月21日、22日，就分別對馬太鞍溪流域發布黃色及紅色警戒，明確要求進行「預防性撤離」及「強制撤離」。然而，身為災害防救指揮官的鄉長林清水，以及公所秘書張源寶、民政課長王詠濬等人，竟無視警訊，未依規定積極疏散居民。

更令檢方震驚的是，為了應付縣府查核，公所人員涉嫌在「撤離人數統計表」上登載不實數據，謊報已完成撤離的人數並陳報給花蓮縣政府民政處。這份虛假的報告導致上級誤判情勢，直到9月23日下午堰塞湖潰堤、洪水夾帶大量泥沙沖入部落時，許多原本該被撤離的民眾仍在如常生活中，最終因逃生不及而喪命。

花蓮地檢署14日指揮調查局及警方搜索鄉公所及林清水住處，將相關涉案官員帶回偵訊。複訊後，檢方依涉犯《刑法》行使公務員登載不實公文書及過失致死等罪嫌，諭令公所秘書張源寶20萬元交保、民政課長王詠濬15萬元交保；至於鄉長林清水，因涉案情節最為重大，且有勾串共犯與證人之虞，遭檢方聲押禁見，法院審理後裁定獲准。

