快訊／昔砸12.8億蓋禮堂「似總統府」 混元禪師今傳病逝

唯心聖教創教宗主「混元禪師」今天早上因病去世。（示意圖／unsplash）





唯心聖教創教宗主「混元禪師」今天早上因病去世，目前大體在送往國姓仙佛寺的途中，混元禪師在多年前創立易經大學，耗資13億，在八卦山興建酷似總統府的唯心大禮堂，還曾兩度預言，陳水扁會當選總統而聲名大噪，如今傳出逝世消息，死因還要再確認。

唯心大禮堂為地下2層，地上7層，屋突4層鋼筋混凝土建築，可以容納5000人，占地5200平方公尺，預計在2027年落成，未來將會舉辦世界宗教領袖會議，並且定期舉辦易經風水與宗教研習活動終身學習課程，希望促進世界和平藝術文化交流。

更多東森新聞報導

全紅嬋「長髮」照曝光 草莓園甜美少女感爆棚

快訊／輔仁大學傳火警！2樓教室竄火冒灰煙 消防馳援灌救

2026最佳大學品牌力曝光 中原大學躍私校第一

