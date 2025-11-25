快訊／是你嗎？7-11狂開9大獎 2人爽中千萬發票

超商7-ELEVEN也公布了本期開出的中獎資訊。（圖／超商提供）





民國114年9-10月期統一發票今（25日）開獎，千萬特別獎獎號「25834483」。超商7-ELEVEN也公布了本期開出的中獎資訊，總計開出9組發票大獎。

財政部今日開出2025年9月至10月期的統一發票中獎號碼，超商7-ELEVEN隨即公布了本期開出的中獎資訊，總計狂開9組發票大獎，包含2張1000萬特別獎、4張200萬特獎，以及3張雲端發票專屬100 萬獎。這9位幸運兒遍及台灣本島及金門離島，其中更有消費者只花了數十元，就輕鬆成為百萬或千萬富翁。

統一超商表示，本期有兩位消費者獲得「1000 萬大獎」，消費金額都相當親民。第一位千萬得主在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市，他花了274元購買鮮食、生活用品和飲品。第二位超級幸運兒在台北市信義區的7-ELEVEN宏泰門市，更只花費了64元購買飲品和鮮食，就輕鬆抱走千萬元獎金。

本期還有4位消費者獲得「200 萬特獎」，最低消費紀錄僅有45元，讓人大嘆運氣驚人。一位得主在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市，花費196元購買飲品和鮮食；一位得主在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市，花費70元購買飲料；一位幸運兒在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市，他只花了45元購買泡麵和飯糰，便成為200萬特獎得主；另一位得主在雲林縣古坑鄉的新古坑門市，他花了320元購買生活用品和CITY CAFE。

雲端發票專屬獎100萬元的得主則有3位，主要集中在東部和南部地區。一位得主在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市，花39元購買飲品；一位得主在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市，花295元購買CITY CAFE、鮮食和零食；一位得主在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市，花71元購買飲品。

財政部說明，如使用手機條碼、會員載具、信用卡或悠遊卡開立電子發票，除可參加一般統一發票抽獎，還可再參與「雲端發票專屬獎」抽獎，等於增加一次中獎機會。

