快訊／時隔5年首見短絀！全年稅收3兆7515億元 短徵505億元

財政部統計處今（13）日公布去（2025）年全年稅收為3兆7,515億元，為歷年次高，也比目標預算數差距505億元，是時隔5年後首見短絀。

去年12月證交稅收為311億元，年增32.7%，已連5個月正成長。

財政部表示，2025年實徵淨額 3兆7,515 億元，較上年減少104 億元，年減0.3%。去年實徵淨額占全年預算數 98.7%，也就是較預算數短少505億元，但財政部也說明，初步統計數尚未加計將於今年 1月1日至15日整理期間入帳之稅款，主要為營所稅、綜所稅、營業稅、貨物稅等。

2025年實徵淨額與上年比較，以營業稅減少267億元、土地增值稅減少209億元，貨物稅減少188億元較多，不過，綜合所得稅增加387億元，營利事業所得稅也增加218億元。

財政部表示，未達預算目標者（達成率）分別有土增稅 79%、貨物稅 84%、特銷稅 84%、營業稅95%、關稅 96%、菸酒稅 96%及營所稅 97%。與預算數差距金額較大者依序為營所稅362 億元、營業稅288 億元、貨物稅 270 億元，以及土增稅177億元。

