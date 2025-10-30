快訊／時隔6年 川普、習近平終於在韓會晤

▲美國總統川普、中國國家主席習近平，30日已正式在韓國碰面。（圖／NOWnews社群中心製圖）

[NOWnews今日新聞] 時隔6年，全球終於等來美國總統川普、中國國家主席習近平的會對面會晤，地點就在舉辦本屆APEC峰會的韓國，釜山金海國際機場。中國官媒《央視》30日上午最新快訊，2人的會面已正式展開。

此次2人會談，預計將持續3至4小時，內容除了芬太尼、農業貿易、關稅和稀土管制以外，也可能涉及輝達Blackwell晶片、台海局勢等議題。

韓國是川普此次亞洲行的最後一站，在前面與馬來西亞、日本、韓國領袖的會晤中，川普都取得相當不錯的成果，最後一天登場的川習會，可說是川普亞洲之旅的壓軸大戲，也是本屆APEC期間、全球高度矚目的焦點。

川普30日一早就在社群平台發文，表達對川習會的高度期待，而中國官媒則證實習近平已從北京出發，是應韓國總統李在明邀請，赴慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國事訪問，未特別提及川普。

《新華社》指出，此次陪同習近平出訪的，中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員兼外交部部長王毅，中共中央政治局委員兼國務院副總理何立峰等人。

