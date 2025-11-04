快訊》晚間出門注意！北北基豪大雨特報 一路下到明早

受到東北季風影響，氣象署發布豪大雨特報，今（4）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區有局部大雨發生的機率，影響時間從4日晚上到5日上午。另外氣象署也針對16縣市發布強風特報，持續到明天晚上。

氣象署晚間發布豪大雨特報，基隆市、新北市沿海地區有局部大雨或豪雨發生的機率；台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

此外，由於東北風偏強，氣象署表示，4日上午至5日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署呼籲，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

