快訊／普發現金網站恢復穩定運作 數發部：民眾可安心申領

受到國際CDN服務提供商Cloudflare全球性服務異常影響，普發現金網站昨日間歇性連線不穩定，目前網站已恢復穩定運作。（圖／翻攝自普發現金官網）

昨（18）日晚間國際網路資安服務商Cloudflare網站發生網路連線異常問題，導致全球使用其網路資安服務之網站受到影響，其中包含政府重要網站、普發現金網站（10000.gov.tw）。對此，數位發展部今（19）日稍早表示，民眾領取普發現金的權益未因本次技術事件受到任何影響，目前網站流量穩定，請符合資格的民眾多加利用線上申請服務。

昨晚7點48分Cloudflare網站公告，發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務之網站出現間歇性連線不穩定情形。數發部已第一時間與Cloudflare官方聯繫，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作，而普發現金網站也因此偶有中斷連線情形。

廣告 廣告

目前普發現金網站已恢復穩定運作，數發部今日稍早指出，經數發部與Cloudflare官方的密切合作與緊急處置，普發現金網站10000.gov.tw已全面恢復正常服務，整體障礙時間約計3小時。

針對這次全球性的異常事件，Cloudflare官方隨後說明，問題起因於系統底層配置更新時發生錯誤，導致部分服務癱瘓。當異常情況發生後，數發部立即啟動緊急應變機制，第一時間與Cloudflare官方建立專案聯繫管道，以最快速度完成系統校驗與配置還原。數發部在處理過程中，同步確保普發現金網站資料與資安防護的完整性。

數發部強調，將關注Cloudflare後續提出的完整分析報告，並據此強化政府應對類似國際服務中斷的備援機制，提升系統韌性。為了讓民眾能夠順利、安心地完成線上登記作業，數發部將加強對普發現金網站的即時監測與流量管理，確保網站維持高度可用性及連線穩定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

無罪之後1／補教名師挨告性侵二度判無罪！ 被害女學生嘆：一定要成績下滑嗎？

朋友變情人2／鍾瑶曾「被吳慷仁狠甩」欲哭無淚 兩個月後他被拍約會邵雨薇